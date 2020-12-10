Глава ель Петербурге будет наряжена в стиле ретро

Оформление решили полностью изменить в преддверии 2021 года.

Главную ель Санкт-Петербурга традиционно устанавливают на Дворцовой площади. На этот решили изменить оформление – оно полностью изменится в преддверии 2021 года. Известно, что общей темой станет прошлое. Об этом сообщил заместитель директора городского Центра рекламы и праздничного оформления Николай Попченков.

Все игрушки для елки были изготовлены на заказ, их расписали местные художники. На дерево также повесят гирлянды и флажки с фотографиями старых лет, рисунки из 60-х и 70-х годов. Таким образом хотят порадовать старшее поколение: родителей, бабушек и дедушек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы не верят в живую елку на Дворцовой. Вид «облысевшего» 25-метрового дерева встревожил горожан. В результате отвалившиеся ветки решили вернуть на место с помощью специальных металлических конструкций. Решение, впрочем, оценили не все жители Петербурга.