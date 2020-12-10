Голикова рассказала, когда можно пить при вакцинации от коронавируса

Она заявила, что речи о полном запрете на употреблении спиртного не идет.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда можно пить при вакцинации от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости. Она призвала ограничить употребление алкоголя, но отказываться от спиртного полностью не обязательно. Голикова объяснила, что алкоголь негативно сказывается на иммунитете, так что стоит быть осторожнее.

Она добавила, что нельзя пить за три дня до вакцинации и в течение трех дней после.

«Это важно для формирования как раз того иммунитета, который мы все ждем»,

— сказала вице-премьер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова объяснила, зачем пожилых россиян «заперли» весной. Она отметила, что решение о введении самоизоляции было принято, чтобы спасти жизни людей старшего поколения, поскольку они в силу возраста подвержены сопутствующим заболеваниям.