Голикова объяснила, зачем пожилых россиян «заперли» весной

Голикова объяснила, зачем пожилых россиян &#171;заперли&#187; весной
Татьяна Голикова объяснила строгую самоизоляцию для пожилых граждан. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила необходимость введения строгого режима самоизоляции для пожилых граждан весной 2020 года.

По словам Голиковой, российские власти «заперли» пожилых людей в разгар пандемии после получения от зарубежных коллег информации о том, что именно эта категория людей чаще всего страдает от коронавирусной инфекции.

«Но заперли, видит бог, не потому, что хотели их как-то ограничить в общении», — заявила Голикова.

Она отметила, что решение о введении самоизоляции было принято, чтобы спасти жизни людей старшего поколения, поскольку они в силу возраста подвержены сопутствующим заболеваниям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские власти установили предельную стоимость вакцины «Спутник V».

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