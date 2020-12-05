Российские власти установили предельную стоимость вакцины «Спутник V»

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: minzdrav.gov.ru

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: minzdrav.gov.ru

Министерство здравоохранения России сообщило, что 5 декабря была зарегистрирована предельная отпускная цена производителя на отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V».

По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, предельная цена за два компонента препарата составит 1942 рубля. Как информирует РБК, цена упаковок по пять двухкомпонентных составляет 9710 рублей.

Кузнецов напомнил, что российские власти включили вакцину «Спутник V» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При этом граждане РФ смогут получить вакцину бесплатно и добровольно. Отмечается, что препарат не будет продаваться в розницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от Covid-19.