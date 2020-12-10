Артисты петербургского дельфинария ожидают отправки в Краснодарский край

Артисты петербургского дельфинария ожидают отправки в Краснодарский край
Дельфины отправятся на юг на несколько лет. Фото: pixabay.com

Животных покормили в привычной для них обстановке и поместили в специальные коробки.

Артисты петербургского дельфинария в скором времени отправятся в Краснодарский край. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает телеканал 78.ru. На юге животные будут находиться около трёх лет, пока им не построят новый дом в Северной столице. Моржи и дельфины встревожились в связи с дальней поездкой. Их покормили перед этим в знакомом бассейне, а затем поместили в коробки для переезда.

Напоминаем, что здание петербургского дельфинария нуждается в ремонте уже давно. Владелец обращался к властям с просьбой предоставить временное помещение, но ничего не вышло.

Ранее в gazers.spb.ru сообщалось, что дельфинарий сможет вернуться в Петербург не раньше 2024 года.

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