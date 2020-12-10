В России арестовали 15-летнего подростка: он может оказаться маньяком

В России арестовали 15-летнего подростка: он может оказаться маньяком
Подростка подозревают в нескольких преступлениях. Фото: pixabay.com

Подозреваемый нападал на девочек и теперь находится в СИЗО.

В Смоленской области арестовали 15-летнего подростка, подозреваемого в нападениях на девушек. Об этом сообщает Life, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, несколько инцидентов произошли в деревне Кощино под Смоленском. Парень якобы зашел к домой к своих соседкам, там он застал маленькую девочку. Сначала они играли вместе, а потом подросток несколько раз ударил первоклассницу и начал ее душить. Затем домой пришла сестра девочки, на нее парень набросился с ножом и нанес несколько ударов.

Подозреваемый также может быть причастен к нападению на 16-летнюю девушку. Он затащил ее за гаражи, где душил поводком. В отношении подростка возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве преподавателя вуза в Петербурге.

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