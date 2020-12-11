Боярский посоветовал Галкину опасаться за своих детей

Боярский посоветовал Галкину опасаться за своих детей
Актер Михаил Боярский не оценил современную музыку. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Актер Михаил Боярский посоветовал шоумену Максиму Галкину опасаться за своих детей после прослушивания современных треков.

Инцидент произошел на съемках шоу «Музыкалити». Гостями очередного выпуска программы, которую Галкин ведет на платформе YouTube, стали Боярский и певица Дора. Представители разных поколений изучали современную музыку, пытаясь дать ей оценку.

По словам Боярского, «он с другой планеты», поэтому творчество сегодняшних исполнителей совершенно не для него. В определенный момент он заявил, что его напрасно позвали на шоу, а после нелестно прошелся по поколению, которому может нравиться подобная музыка. Вспомнил он и о детях ведущего, начав угрожать.

«Что будет через десять лет? Ты тогда за своих детей опасайся!» — заявил Боярский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боярский снимается в «Мушкетерах» только ради денег. Об этом заявил сам актер.

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