Боярский признался, что снимается в «Мушкетерах» только ради денег

Актер считает, что новые версии киноленты не могут быть лучше старых.

Актер Михаил Боярский рассказал, что думает о своем герое Д’Артаньяне из «Мушкетеров». Об этом сообщает телеканал «360». Артист отметил, что персонаж – настоящий убийца и странно, что многие считают его хорошим. Боярский относится к герою негативно, так как не любит ему подобных. Актер отметил, что Д’Артаньян убивает по несколько человек в день и даже отрубил голову женщине, но его все равно обожают.

«Если он и положительный, то с таким количеством отрицательных качеств»,

— пояснил Боярский.

Он также добавил, что не хотел бы сниматься в новых версиях «Мушкетеров», но нужно зарабатывать деньги. Актер убежден, что попытки снять хороший фильм по старой истории никогда не заканчиваются благополучно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский раскритиковал актерские способности Харламова и Галустяна.