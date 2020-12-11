В Смольном объяснили введение ограничений без консультации с бизнесом

В Смольном объяснили введение ограничений без консультации с бизнесом
В Смольном объяснили, почему приняли такие поспешные ограничения на Новый год. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге власти города ввели резкий новогодний локдаун без диалога с бизнесом из-за резкого роста числа больных коронавирусом.

Об этом рассказал глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности и заместитель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По словам политика, за последнее время число заболевших от недели к неделе в среднем доходило от 17% до 21%. В целом, за месяц показатель заболеваемости возрос в разы. Поэтому решение о новогоднем локдауне, как утверждает Александр Ситов, принималось с трудом и в сжатые сроки.

Напомним, что по новым ограничениям, общепит не может работать с посетителями с 30 декабря по 10 января. Также с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января посещать кафе и рестораны можно будет только до 19:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный выделит 8,5 млрд рублей на поддержку предпринимателей.

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