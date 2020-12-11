Возбуждено уголовное дело после смертельного наезда на пешехода на Двинской улице

Женщина скончалась на месте от полученных травм. Фото: Pixabay

Женщина скончалась на месте от полученных травм. Фото: Pixabay

В Петербурге водитель автобуса совершил наезд на пешехода-женщину 1947 года рождения. Пострадавшая скончалась на месте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, смертельная авария произошла утром 10 декабря у дома №20 по улице Двинской. Водитель маршрутного автобуса совершил наезд при заезде на автобусное кольцо. Сбитая женщина переходила проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.

Отмечается, что на данный момент возбуждено уголовное дело по статье, – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель автобуса ПАЗ, гражданин одной из среднеазиатских стран 1967 года рождения задержан сотрудниками полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что троллейбусы встали из-за аварии на перекрестке Ленинского и Доблести.