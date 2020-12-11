Троллейбусы встали из-за аварии на перекрестке Ленинского и Доблести

Троллейбусы встали из-за аварии на перекрестке Ленинского и Доблести
Авария на перекрестке создала пробку. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Столкновение двух иномарок затруднило движение для водителей и общественного транспорта на Ленинском проспекте.

Как сообщают очевидцы аварии в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», столкновение произошло утром в пятницу, 11 декабря. На данный момент точная причина аварии неизвестна, однако по фотографиям мы можем увидеть, что автомобили получили значительный урон.

Отметим, что информации о пострадавших не поступало. На место происшествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что два водителя устроили ДТП на перекрестке Композиторов и Прокофьева. В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобусов. Один из них потерял часть бампера.

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