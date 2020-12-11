В Петербурге задержан житель Хабаровска, подозреваемый в краже банковской карты

В Северной столице задержали безработного жителя города Хабаровска, который подозревается в совершении преступления, – кража.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел накануне, 10 декабря примерно в 10:00. Неизвестный совершил кражу кошелька и банковской карты из сумки 48-летней женщины.

В итоге, по «горячим следам» удалось задержать мужчину 1976 года рождения возле дома №20 по Ланскому шоссе, который незадолго до происшествия проезжал в маршрутном такси №367 возле места кражи. Подозреваемый оказался жителем Хабаровска.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что возбуждено уголовное дело после смертельного наезда на пешехода на Двинской улице. Сбитая женщина переходила проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.