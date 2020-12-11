Через Пулково незаконно пытались провезти более 14 миллионов рублей

Через Пулково незаконно пытались провезти более 14 миллионов рублей
За месяц авиапассажиры пытались незаконно переместить более 14 млн рублей перевезти через Пулково. Фото: пресс-служба таможни Пулково

В Петербурге служба таможни в аэропорту Пулково обнаружила, что за месяц авиапассажиры пытались незаконным путем провезти около 14 миллионов рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Пулковской таможни.

За весь месяц было выявлено четыре случая, когда незаконно пытались перевезти незадекларированную валюту в крупных и особо крупны размерах. Общая сумма валюты составила 200 тысяч долларов. В рублях эта сумма превышает 14 миллионов. В частности, сообщается, как петербурженка, возвращаясь из Японии, по какой-то причине не задекларировала более 3 миллионов рублей.

Сотрудник таможни задал вопрос о том, есть ли у нее в наличии перевозимая валюта. Девушка достала 6 тысяч евро и около 300 тысяч японских йен, а после показала 31 тысячу евро и 644 тысячи японских йен.

Купюры были скручены в трубочки и спрятаны в карманах одежды, а также в ручной клади.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратился местный житель, который заявил о пропаже 350 тысяч рублей, валюты, серег из белого золота, цепочки, браслета и кольца из металла серого цвета. Он отметил, что уезжал на дачу с 15 по 29 июня.

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