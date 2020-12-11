Через Пулково незаконно пытались провезти более 14 миллионов рублей

В Петербурге служба таможни в аэропорту Пулково обнаружила, что за месяц авиапассажиры пытались незаконным путем провезти около 14 миллионов рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Пулковской таможни.

За весь месяц было выявлено четыре случая, когда незаконно пытались перевезти незадекларированную валюту в крупных и особо крупны размерах. Общая сумма валюты составила 200 тысяч долларов. В рублях эта сумма превышает 14 миллионов. В частности, сообщается, как петербурженка, возвращаясь из Японии, по какой-то причине не задекларировала более 3 миллионов рублей.

Сотрудник таможни задал вопрос о том, есть ли у нее в наличии перевозимая валюта. Девушка достала 6 тысяч евро и около 300 тысяч японских йен, а после показала 31 тысячу евро и 644 тысячи японских йен.

Купюры были скручены в трубочки и спрятаны в карманах одежды, а также в ручной клади.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратился местный житель, который заявил о пропаже 350 тысяч рублей, валюты, серег из белого золота, цепочки, браслета и кольца из металла серого цвета. Он отметил, что уезжал на дачу с 15 по 29 июня.