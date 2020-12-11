В Колпино на пять суток арестовали мужчину за нарушение ковидного порядка

В Колпино на пять суток арестовали мужчину за нарушение ковидного порядка
Суд арестовал мужчину. Фото: pixabay

Колпинский районный суд привлёк к административной ответственности Станислава Кулишкина за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ.

Инцидент произошел вечером 7 декабря в Колпино, на Тверской 56 А. Полицейские выявили правонарушение предусмотренное ч.2 ст.8.6.1 Закона СПб «Об административных правонарушениях» в действиях местного жителя.

Мужчина находился в торговом павильоне без маски. Стражи правопорядка поинтересовались у продавца, почему он продает товар гражданину без СИЗ. Обвиняемый стал вести себя вызывающе и грубо выражаться, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Он не унимался и поэтому пришлось вызвать дополнительно наряд ППСМ.

В итоге его арестовали на пять суток. Мужчина признал свою вину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области полиция раскрыла убийство мужчины, который попросил пассажиров маршрутки надеть защитные маски. 17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что по Индустриальному проспекту найден труп мужчины с ножевыми ранениями.

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