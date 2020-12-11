Шнуров собирается на ежегодную пресс-конференцию Путина

Шнуров собирается на ежегодную пресс-конференцию Путина
Музыкант Сергей Шнуров. Фото: instagram.com/shnurovs

Музыкант Сергей Шнуров аккредитовался на пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Список аккредитованных есть на сайте Кремля. Музыкант обратился по этому поводу к своим подписчикам и спросил их мнение.

«Какой вопрос задать(президенту, при.ред)? Ваши предложения?», — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

«Спросите пожалуйста, почему такие дорогие стали препараты в аптеках и очень много нужного вообще нет. Цены на товары первой необходимости очень выросли!», — предложила одна из подписчиц.

Ежегодная большая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря. Она пройдет в формате видеоконференции из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Шнуров вспомнил советские времена, когда все заведения были закрыты и приходилось носить спиртное с собой, а распивать его в парадной. По его мнению, сейчас так быть не должно и «назад дороги нет».

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