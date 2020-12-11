Петербуржцев предупредили о мокром снеге и гололедице в субботу

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В субботу, 12 декабря, в Северной столице ожидается мокрый снег, морось и гололедица на дорогах.

В связи с такими погодными условиями водителей просят соблюдать осторожность и те терять бдительность. Аккуратнее стоит и пешеходам.

«Скользкая дорога не прощает неожиданностей», — сообщили в ГУ МЧС.

В частности, водителей просят заранее включать поворотники и стоп-сигналы и соблюдать дистанцию, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. При скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 м.

В субботу, 12 декабря, температура воздуха опустится до минус двух градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.