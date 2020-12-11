Эпидемиолог заявил об отсутствии альтернативы маскам в борьбе с коронавирусом

Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов медицинские маски для защиты от заражения коронавирусной инфекцией на сегодняшний день не имеют альтернативы.

«Используя индивидуальные средства защиты, мы защищаем и себя, и окружающих», — подчеркнул он. (цитата по РИА «Новости»).

Специалист отметил, что ношение масок не имеет альтернативы на сегодня, пока 90% не получили вакцину.

По последним данным, в России выявлено 2 597 711 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 45 893 летальных исхода, выздоровело 2 059 840 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России в гражданский оборот была запущена вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», разработанная центром «Вектор».