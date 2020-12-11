На Комендантском проспекте развернуло и вынесло с дороги автовоз

На Комендантском проспекте развернуло и вынесло с дороги автовоз
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 11 декабря на Комендантском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, после съезда с КАД перед Парашютной развернуло и вынесло с дороги автовоз. В группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео с места происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга заметили сразу два ДТП. Четыре машины не смогли поделить перекресток улицы Маршала Захарова и проспекта Маршала Жукова.

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