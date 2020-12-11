В Ленобласти в субботу ожидаются мокрый снег и гололедица

В Ленобласти в субботу ожидаются мокрый снег и гололедица
В регионе пойдет мокрый снег. Фото: pixabay.com

В субботу, 12 декабря, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров будут показывать от 0 до -5 градусов.

По прогнозам синоптиков, ожидаются осадки в виде мокрого снега и мороси.

На дорогах возможна гололедица. При таких погодных условиях часто возникают ДТП, поэтому водителям следует быть осторожнее. Ветер будет дуть южных направлений, скорость его порывов будет достигать 5-10 метров с секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.

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