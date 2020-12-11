Из-за нарушений санитарных правил суд в Петербурге приостановил работу кинотеатра

Из-за нарушений санитарных правил суд в Петербурге приостановил работу кинотеатра
В Петербурге сейчас строгие коронавирусные ограничения. Фото: pixabay

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Межрегиональный общественный благотворительный фонд содействия развитию кино и театра «Кинотеатр» за нарушения санитарных правил.

Фонду назначено наказание в виде административного приостановления деятельности – запрещено показывать фильмы в помещении дома №39 литера Б на Большой Морской улице, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Деятельность фонда приостановили ровно на семь суток.

Напомним, в Петербурге сейчас строгие коронавирусные ограничения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области полиция раскрыла убийство мужчины, который попросил пассажиров маршрутки надеть защитные маски. 17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что по Индустриальному проспекту найден труп мужчины с ножевыми ранениями.

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Из-за нарушений санитарных правил суд в Петербурге приостановил работу кинотеатра
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