Новым главным архитектором Ленобласти стал Сергей Лутченко

Новым главным архитектором Ленобласти стал Сергей Лутченко
Распоряжение о назначении Сергея Лутченко главным архитектором региона подписал Александр Дрозденко. Фото: администрация Ленобласти

В Ленинградской области сменился главный архитектор региона — им стал Сергей Лутченко. Он также назначен на должность первого заместителя главы комитета градостроительной политики Ленобласти.

Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, распоряжение о назначении Сергея Лутченко главным архитектором региона подписал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Отмечается, что ранее Лутченко был руководителем ГКУ «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области».

Сергей Лутченко получил образование в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. После получения диплома он работал в научно-проектном институте пространственного планирования ЭНКО». Затем он занимал должности в администрации Волховского района.

Новую должность он займет с понедельника, 14 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Комздраве Петербурга назначили новых внештатных специалистов.

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