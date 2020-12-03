В Комздраве Петербурга назначили новых внештатных специалистов

В Комздраве Петербурга назначили новых внештатных специалистов
Дмитрий Ченцов. Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В Комитете по здравоохранению Северной столицы кадровые перестановки: сменились главный внештатный специалист-эпидемиолог и главный внештатный специалист по медицинской профилактике.

Место специалиста-эпидемиолога, с 1995 года занимаемое профессором Людмилой Зуевой, получила заведующая Городским координационным организационно-методическим отделом СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Мария Дарьина. Её предшественница по собственному желанию покинула пост, информирует пресс-служба Комитета.

Главным внештатным специалистом Комздрава по медицинской профилактике стал Дмитрий Ченцов, руководитель СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики». Он сменил на этом посту Ирену Мишкич, профессора кафедры профилактической медицины и охраны здоровья Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. Причины её ухода не сообщаются.

Мария Дарьина. Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге получила нового руководителя.

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