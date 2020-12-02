Новым главой Военно-медицинской академии Петербурга стал Евгений Крюков

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова находится на улице Академика Лебедева. Фото: Google View

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова находится на улице Академика Лебедева. Фото: Google View

В Северной столице назначили нового руководителя Военно-медицинской академии имени Кирова — им стал генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

Об этом в среду, 2 декабря, информирует пресс-служба академии. Нового руководителя представил коллективу первый заместитель главы Минобороны РФ Руслан Цаликов. На мероприятии также присутствовали начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин и командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

Крюков также провел рабочее совещание с руководством Военмеда, в ходе которого подвели итоги работы в 2020 году, а также составили планы на следующий год. Отметим, что до назначения на пост главы академии Крюков руководил Главным военным клиническим госпиталем Минобороны имени Бурденко в Москве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городском комитете по образованию назначен новый заместитель председателя.