Новым главой Военно-медицинской академии Петербурга стал Евгений Крюков

В Северной столице назначили нового руководителя Военно-медицинской академии имени Кирова — им стал генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.
Об этом в среду, 2 декабря, информирует пресс-служба академии. Нового руководителя представил коллективу первый заместитель главы Минобороны РФ Руслан Цаликов. На мероприятии также присутствовали начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин и командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.
Крюков также провел рабочее совещание с руководством Военмеда, в ходе которого подвели итоги работы в 2020 году, а также составили планы на следующий год. Отметим, что до назначения на пост главы академии Крюков руководил Главным военным клиническим госпиталем Минобороны имени Бурденко в Москве.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городском комитете по образованию назначен новый заместитель председателя.