В комитете по образованию Петербурга назначен новый заместитель председателя

В понедельник, 23 ноября, губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о назначении экс-проректора РГПУ имени Герцена Михаила Пучкова на должность заместителя председателя комитета по образованию.

Работая в университете, Пучков занимался инновационной деятельностью и информационными технологиями. В комитете он также продолжит отвечать за информационные технологии. К исполнению новых обязанностей заместитель главы ведомства приступит уже сегодня.

Вероятно, назначение Пучкова связано с активной цифровизацей образовательного процесса в связи с пандемией коронавирусной инфекции. При этом власти, как на региональном, так и на федеральном уровне неоднократно заявляли о том, что основной формой образовательного процесса останутся очные занятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области назначен новый председатель комитета общественных коммуникаций. Им стала Екатерина Путронен.