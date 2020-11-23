В комитете по образованию Петербурга назначен новый заместитель председателя

В комитете по образованию Петербурга назначен новый заместитель председателя
Михаил Пучков - новый заместитель председателя комитета по образованию Петербурга. Фото: страница Михаила Пучкова во "Вконтакте"

В понедельник, 23 ноября, губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о назначении экс-проректора РГПУ имени Герцена Михаила Пучкова на должность заместителя председателя комитета по образованию.

Работая в университете, Пучков занимался инновационной деятельностью и информационными технологиями. В комитете он также продолжит отвечать за информационные технологии. К исполнению новых обязанностей заместитель главы ведомства приступит уже сегодня.

Вероятно, назначение Пучкова связано с активной цифровизацей образовательного процесса в связи с пандемией коронавирусной инфекции. При этом власти, как на региональном, так и на федеральном уровне неоднократно заявляли о том, что основной формой образовательного процесса останутся очные занятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области назначен новый председатель комитета общественных коммуникаций. Им стала Екатерина Путронен.

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