В Ленобласти назначили нового председателя комитета общественных коммуникаций

Новым председателем комитета общественных коммуникаций Ленобласти назначена Екатерина Путронен. Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Александр Дрозденко.

Об этом стало известно в пятницу, 20 ноября. Как сообщили на сайте правительства 47-региона, на новую должность Путронен вступит с завтрашнего дня, 21 ноября.

Екатерина Евгеньевна Путронен родилась 20 июля 1978 года. В 2000-2011 годах работала пресс-центре Правительства Ленобласти. После возглавляла пресс-службу АО «АТОМПРОЕКТ». С 2016 года занимала должность начальника Управления пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области правительство региона заработало по новой схеме. Теперь в прямом подчинении губернатора находятся три вице-губернатора и семь заместителей председателя правительства. Комитет контрольно-надзорной деятельности также напрямую подчиняется главе региона.