Как изменилось правительство Ленобласти: раскрыты еще не все кадровые решения

Как изменилось правительство Ленобласти: раскрыты еще не все кадровые решения
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Фото: Baltphoto

В Ленинградской области правительство региона заработало по новой схеме. Ее уже утвердил губернатор Александр Дрозденко. Впрочем, все кадровые решения озвучены пока так и не были. Так, до сих пор неясно, кто возглавит блок, который будет, в том числе работать и с обращениями жителей.

Теперь в прямом подчинении губернатора находятся три вице-губернатора и семь заместителей председателя правительства. Комитет контрольно-надзорной деятельности также напрямую подчиняется главе региона.

Пока в новом правительстве в качестве вице-губернаторов были утверждены Игорь Петров, который возглавил администрацию губернатора, и Михаил Ильин, занимающийся вопросами безопасности. Место вице-губернатора по внутренней политике занимает Алексей Кондрашов.

В новой схеме вице-губернаторы и первый заместитель председателя правительства координируют работу пяти комитетов каждый, а в подчинении у остальных заместителей председателя – по четыре комитета.

Появилась не только схема управления ведомствами, введены были и новые комитеты. Среди них – комитет, который теперь занимается вопросами охраны и реставрацией памятников. В один были объединены комитеты по культуре и туризму.

Появился и комитет общественных коммуникаций. В его задачах — продвижение имиджа главы региона и общение с прессой. Предполагается также, что его сотрудники примут функционал Центра управления регионом, задача которого – работа с обращениями жителей. Кто возглавил новое ведомство, пока неясно.

Не исключено, что руководителем станет глава региональной пресс-службы Екатерина Путронен. Скажутся ли такие изменения на взаимодействии со СМИ положительно, — вопрос. Сказать, что работа с прессой в пресс-службе региона в настоящее время налажена идеально, нельзя. Логично предположить, что, если руководитель пресс-службы получит новые полномочия, коммуникация со СМИ осложнится.

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