Губернатор Ленобласти определился с новым составом правительства

В субботу, 17 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил на согласование состав нового правительства. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

«Новыми лицами в составе правительства станут замещающий должность председателя комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой и занимающий пост главы Управления по транспорту Сергей Харлашкин» – говорится в сообщении.

Отметим, что Владимир Цой будет курировать вопросы культуры, спорта и молодежной политики, а Сергей Харлашкин – сферы транспорта и топливно-энергетического комплекса.

Также говорится о том, что свой пост сохранили председатель комитета финансов Роман Марков, заместитель председателя по строительству Михаил Москвин, заместитель по экономическому блоку Дмитрий Ялов, заместитель по социальным вопросам Николай Емельянов и заместитель председателя по АПК Олег Малащенко.

Данный список отправлен на согласование председателю областного Законодательного собрания Сергею Бебенину. Решение будет принято депутатами в течение 2-х недель.

Кроме того, в новой структуре органов власти Ленобласти будет изменен административный блок: вводится должность первого вице-губернатора и вице-губернатора по безопасности. В соответствии с уставом региона кандидатуры вице-губернаторов не требуют согласования с депутатским корпусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленобласть заняла третье место среди регионов по качеству школьного образования.