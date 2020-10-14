Ленобласть заняла третье место среди регионов России по качеству образования

Ленобласть заняла третье место среди регионов России по качеству образования
Выше 47-го региона оказались только Москву и Московскую область. Фото: pixabay

Ленобласть стала третьим в России регионом по качеству образования после Москвы и Подмосковья.

Об этом стало известно в среду, 14 октября. Эксперты Рособрнадзора оценивали субъекты по девяти критериям, например, профориентация школьников, работа с одаренными детьми.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, максимальную оценку Ленобласть получила по таким критериям, как качество подготовки учеников, эффективность работы руководителей и методическая работа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть не планирует введение досрочных каникул в школах. Такое заявление сделал председатель комитета среднего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

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