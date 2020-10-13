Ленобласть не планирует введение досрочных каникул в школах

Председатель комитета среднего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов заявил, что в регионе не намерены вводить досрочные каникулы в школах.

Решение властей обосновывается тем, что эпидемиологическая обстановка в образовательных учреждениях региона остается стабильной. На сегодняшний день в Ленобласти на карантин полностью не закрыта ни одна школа. В дистанционном формате из-за коронавируса учатся 42 класса, то есть 1 048 школьников из 178 тысяч учащихся Ленобласти в целом.

В пресс-службе областной администрации подчеркивают, что каждый случай COVID-19 или подозрения на него рассматривается точечно, и решение по введению карантина и других ограничительных мер принимается совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родители петербургских школьников встревожены текущей эпидобстановкой в городе и просят Беглова перевести детей на дистанционное обучение.