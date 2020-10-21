В Ленобласти появится комитет по охране и реставрации памятников

В Ленобласти появится комитет по охране и реставрации памятников
Председатель комитета по культуре Владимир Цой. Фото: lenobl.ru

В Ленобласти появится новый комитет – по охране и реставрации памятников. Его возглавит новый зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.

Об этом стало известно в среду, 21 октября. Пока данная структура находится в стадии формирования. Кандидатура Цоя согласована сегодня, 21 октября, на заседании Заксобрания Ленобласти.

Как сообщила региональная пресс-служба, также было решено объединить комитеты по культуре и туризму. В блоке нового зампреда также комитет по молодежной политике и комитет по физической культуре и спорту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко назначил Вячеслава Рябцева главой комитета правопорядка Ленобласти. До этого он занимал должность первого заместителя главы комитета правопорядка и безопасности региона – начальника департамента региональной безопасности.

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