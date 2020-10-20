Дрозденко назначил и.о. глав комитета экологического надзора и управления по контролю обращения с отходами

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назначил новых исполняющего обязанности председателя комитета государственного экологического надзора и исполняющего обязанности начальника управления региона по организации и контролю деятельности по обращению с отходами.

Соответствующее распоряжение глава 47 региона подписал сегодня, 20 октября. Так, и.о. председателя комитета Госэконадзора назначен Николай Борисов.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, до этого Борисов возглавлял управление Ленобласти по организации и контролю деятельности по обращению с отходами, теперь эту должность занимает Алексей Пименов. Ранее он работал замначальника этого управления.

Распоряжения вступили в силу с 25 ноября 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко заявил, что ввод ограничений в Ленобласти из-за коронавируса пока не планируется.