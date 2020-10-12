Дрозденко заявил, что ввод ограничений в Ленобласти из-за коронавируса пока не планируется

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе.

Осенью эпидемиологическая обстановка ухудшилась во всей России. Не обошел рост заболеваемости и Ленобласть. В связи с этим, возникает логичный вопрос, не введут ли снова ограничительные меры подобно тем, которые действовали весной.

Дрозденко подтвердил, что тенденция действительно тревожная, но напомнил, что количество занятых коек в апреле было большим. В ближайшем будущем есть вероятность перевода 1-2 районов в «красную» зону, однако эти меры будут единственными в рамках ограничений.

Система здравоохранения Ленобласти подготовлена к любым вызовам пандемии. Из оборудованных 1100 коек заняты лишь около 700. Также, сформирован достойный резерв необходимых технических приспособлений и устройств. Имеются и значительные запасы СИЗ и лекарств. В Ленобласти имеется 361 аппарат ИВЛ. Занято в настоящее время всего 35 из них. При этом, закупки ценного оборудования будут продолжаться и в дальнейшем. Об этом сообщает Online47.

Дрозденко подметил, что лечат в области очень хорошо. За последнюю неделю количество выписанных пациентов выросло с 98 до 147. Также, увеличение охвата тестирования и оперативное получение результатов анализов позволило улучшить выявляемость бессимптомных больных. Это помогает оперативно оказывать помощь таким пациентам.

Также, глава региона обратился к жителям Ленобласти с просьбой не игнорировать использование средств индивидуальной защиты. Чрезвычайно важно в условиях активного распространения патогена заботиться о себе и своих близких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть получила 286 аппаратов ИВЛ.