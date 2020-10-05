Ленобласть получила 286 аппаратов ИВЛ

Ленобласть получила 286 аппаратов ИВЛ
Аппарат ИВЛ. Фото: Baltphoto

Ленинградская область получила 286 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению региона Сергея Вылегжанина.

По его словам, в октябре-ноябре регион получил еще 160 аппаратов ИВЛ.

Уточняется, что сегодня медицинские учреждения региона оборудованы 468 такими аппаратами.

Пока помощь в Ленинградской области требуется 24 пациентам с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области развернули дополнительные койки для пациентов, которые страдают от коронавируса. Так, число мест для инфицированных пациентов возросло до 1026. Дополнительные койки появились в двух больницах – Сиверской и Бокситогорской.

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