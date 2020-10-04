В Ленобласти развернули дополнительные койки для коронавирусных пациентов

В больницах стало больше коек для коронавирусных пациентов. Фото: Baltphoto

В больницах стало больше коек для коронавирусных пациентов. Фото: Baltphoto

Для них готовы более тысячи мест.

Власти Ленинградской области приняли решение развернуть дополнительные койки для пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Число мест для инфицированных возросло до 1026. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дополнительные койки появились в двух больницах – Сиверской и Бокситогорской. Отмечается, что коронавирусных больных принимают также в Ленинградской областной клинической больнице, Всеволожской, Кировской, Приозерской и Волховской больницах.

Напоминаем, что в региональных медицинских учреждениях от коронавируса лечатся 649 пациентов. У большей части из них – пневмония.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог спрогнозировал снятие ограничений по коронавируса. Он считает, что частичные ограничения останутся с россиянами еще на год или два.