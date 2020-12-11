Путин поделился впечатлениями от российского телевидения

Российский президент Владимир Путин рассказал, что думает об отечественном телевидении.
Глава государства признался, что периодически его «берет оторопь» во время просмотра российского телевидения, сообщает Telegram-канал RIA_KremlinPool.
Президента спросили, как он относится к передачам, основными темами которых становятся беременные школьницы. Путин рассказал, что крайне редко смотрит телевидение, но иногда ему попадаются на глаза подобные передачи.
«Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание», — заявил российский лидер.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин заявил, что исполнители и заказчики убийства политика Бориса Немцова найдены.