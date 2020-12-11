Путин поделился впечатлениями от российского телевидения

Путин поделился впечатлениями от российского телевидения
Путин признался, что периодически его "берет оторопь" во время просмотра телевидения. Фото: Администрация президента

Российский президент Владимир Путин рассказал, что думает об отечественном телевидении.

Глава государства признался, что периодически его «берет оторопь» во время просмотра российского телевидения, сообщает Telegram-канал RIA_KremlinPool.

Президента спросили, как он относится к передачам, основными темами которых становятся беременные школьницы. Путин рассказал, что крайне редко смотрит телевидение, но иногда ему попадаются на глаза подобные передачи.

«Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание», — заявил российский лидер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин заявил, что исполнители и заказчики убийства политика Бориса Немцова найдены.

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