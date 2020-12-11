Путин: заказчики по делу Немцова найдены

Президент России заявил, что исполнители и заказчики убийства политика Бориса Немцова найдены по итогам расследования. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он отметил, что некоторые моменты нуждаются в доработке.

«Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — сказал Путин по поводу дела Немцова.

Напомним, в ночь на 28 февраля 2015 года в центре столицы был убит Борис Немцов. В июле 2017 года пять исполнителей убийства получили сроки от 11 до 20 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Петербурга согласовали марш памяти Бориса Немцова. Акция пройдет в субботу, 29 февраля. Участники марша соберутся в 12:00 у станции метро «Горьковская» и прошествуют до Троицкой площади. Около 13:00 у Соловецкого камня пройдет траурная акция.