Россиян предупредили об угрозе новой эпидемии в 2021 году

Россиян предупредили об угрозе новой эпидемии в 2021 году
Туберкулез можно распознать по кашлю, слабости и потливости. Фото: Pixabay

Вслед за пандемией коронавируса в следующем году произойдет эпидемия туберкулеза, заявил главный фтизиатр Дальневосточного федерального округа Павел Фадеев.

Медик рассказал изданию «Чита.Ру», ужесточение эпидемиологической ситуации по туберкулезу произойдет из-за коронавирусной инфекции. Переболевшие коронавирусом люди попали в группу риску по туберкулезу. Человек с большей долей вероятности может заразиться туберкулезом при совокупности таких факторов, как низкий иммунитет, стрессы, поражение легких, злоупотребление алкоголем и курение.

Специалист отметил, что эпидемия туберкулеза может начаться не только из-за ковида, но из-за отсутствия своевременной диагностики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиолог заявил об отсутствии альтернативы маскам в борьбе с коронавирусом.

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