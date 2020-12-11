В Ленинградской области произошел взрыв газового котла на ТЭЦ

В городе Сясьстрой в Ленобласти произошел взрыв газового котла на местной ТЭЦ. О пострадавших не сообщается, но вот зданию

Как сообщает 78.ru, экстренные службы получили сообщение о произошедшем в два часа дня в пятницу, 11 декабря. Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным на Youtube, взрывная волна уничтожила стены постройки. Кирпичи буквально повылетали из стен. При этом инцидент обошелся без пострадавших.

«Считай, ТЭЦ разнесло практически. Плиты упали, туда ходить нельзя», — говорят очевидцы за кадром видеою

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске человек пострадал при взрыве на соседском балконе, заставленном горючими жидкостями. В результате инцидента пострадал один из жильцов дома. Его госпитализировали с резаной раной теменной области в удовлетворительном состоянии