Во Всеволожске человек пострадал при взрыве на соседском балконе, заставленном горючими жидкостями

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел взрыв на балконе, заставленном горючими жидкостями. Из дома эвакуировали 100 человек.

Инцидент произошел в субботу, 29 ноября, в доме №22 по проспекту Добровольского во Всеволожске. В одной из квартир многоэтажки произошел взрыв.

Как стало известно gazeta.spb.ru, квартиру, где произошло ЧП, снимает жительница Москвы. Она рассказала, что на лоджии хранились горючие жидкости (предположительно краски и растворители), используемые при ремонте. Однако причины взрыва она назвать не смогла.

В результате инцидента пострадал сосед москвички. Его госпитализировали с резаной раной теменной области в удовлетворительном состоянии. Также были повреждены межквартирные перегородки.

Прибывшие спасатели эвакуировали из здания 100 человек. В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывоопасных устройств не обнаружено.

На следующий день правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК возбудил дело после обнаружения останков семьи с ребенком в Ленобласти.