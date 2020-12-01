СК возбудил дело после обнаружения останков семьи с ребенком в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленобласти поисковой отряд «Рубеж-2» во время раскопок нашел скелеты четырех человек, в их числе и ребенок.

Скелеты троих взрослых и одного ребенка обнаружили 29 октября. Они находились на глубине всего в 0,5 метра на улице Шоссейная деревни Новая Буря. Кости были раскиданы в хаотичном порядке.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 30 ноября следственный комитет занялся расследованием. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти нашли человеческие останки, а рядом — джинсы, щипцы и шоколадку. Тело было направлено в морг для установления причины смерти.