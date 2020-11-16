В Ленобласти нашли человеческие останки, а рядом — джинсы, щипцы и шоколадку

В субботу, 14 ноября, в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленинградской области обратился мужчина, который заявил что нашел человеческий скелет.

Пугающую находку заявитель совершил днем ранее, в пятницу, 13 ноября, прогуливаясь в лесном массиве примерно в 50 метрах от Невы. Мужчина в этот момент находился неподалёку от поселка Дубровка, на расстоянии около 3 километров, сообщили gazeta.spb.ru в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что вычислить пол и возраст погибшего по скелетированным останкам невозможно из-за их состояния. Кроме того, рядом с трупом нашли черный рюкзак, синие джинсы, маникюрные щипчики, два проездных и шоколадный батончик. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в лесном массиве неподалеку от Юнтолово нашли труп неизвестной женщины 40-45 лет.