Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса в пятой части

Американский актер Харрисон Форд, которому этим летом исполнилось 78 лет, вернется к роли бесстрашного археолога Индианы Джонса в пятой, заключительной части франшизы.

Об этом в Twitter сообщила кинокомпания Disney. Съемками последней части фильма о приключениях Индианы Джонса займется студия Lucasfilm. Режиссером ленты станет Джеймс Мэнгольд, который ранее снял оскароносную спортивную драму «Ford против Ferrari». Указывается, что пятый эпизод франшизы выйдет на экраны в июле 2022 года.

Премьера первого фильма об Индиане Джонсе, в котором археолог отправился на поиски священного ковчега, состоялась в 1981 году. Следующие части вышли в 1984, 1989 и 2008 годах. Стоит отметить, что киноленты получили несколько Оскаров в различных номинациях.

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