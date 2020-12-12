РПЦ хочет забрать музейные помещения Благовещенской церкви

Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви обратилась в городской комитет имущественных отношений с просьбой передать ей помещения в Благовещенской церкви на территории Александро-Невской лавры.

Как сообщает ТАСС, РПЦ просит передать помещения в безвозмездное пользование сроком на 100 лет, чтобы использовать их «с целями деятельности епархии, определенными ее уставом». Отмечается, что эти помещения находятся на втором этаже Благовещенской церкви и относятся к храму Александра Невского.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 7 декабря президент Владимир Путин напомнил министру культуры Ольге Любимовой о необходимости вернуть РПЦ объекты Александро-Невской лавры. Министр ответила, что ведомство работает над осуществлением передачи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Напомним, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обращался к губернатору Петербурга с просьбой передать РПЦ шесть зданий, расположенных на территории комплекса Государственного музея городской скульптуры, который, в свою очередь, занимает площади Александро-Невской лавры. Город, однако, может передать церкви только четыре объекта, поскольку внутри Благовещенской и Лазаревской церквей находятся экспонаты — исторические надгробия. Передача остальных зданий возможна, если для музея найдут новые помещения.