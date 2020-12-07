Путин напомнил министру культуры о необходимости вернуть РПЦ объекты Александро-Невской лавры

В понедельник, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Министерства культуры Ольгой Любимовой.

В ходе беседы российский лидер напомнил, что на территории Александро-Невской лавры в Петербурге еще осталось несколько объектов, которые должны перейти в ведение Русской православной церкви (РПЦ). Любимова ответила, что ведомство работает над осуществлением передачи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Отметим, что ранее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой передать РПЦ шесть зданий, находящихся на территории комплекса Государственного музея городской скульптуры, который, в свою очередь, занимает площади Александро-Невской лавры. Город, однако, может передать только четыре объекта, поскольку внутри Благовещенской и Лазаревской церквей находятся экспонаты — исторические надгробия. Передача остальных зданий возможна, если найти новые помещения для музея.

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