Путин напомнил министру культуры о необходимости вернуть РПЦ объекты Александро-Невской лавры

Путин напомнил министру культуры о необходимости вернуть РПЦ объекты Александро-Невской лавры
Встреча Владимира Путина с министром культуры Ольгой Любимовой. Фото: сайт Президента России

В понедельник, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Министерства культуры Ольгой Любимовой.

В ходе беседы российский лидер напомнил, что на территории Александро-Невской лавры в Петербурге еще осталось несколько объектов, которые должны перейти в ведение Русской православной церкви (РПЦ). Любимова ответила, что ведомство работает над осуществлением передачи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Отметим, что ранее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой передать РПЦ шесть зданий, находящихся на территории комплекса Государственного музея городской скульптуры, который, в свою очередь, занимает площади Александро-Невской лавры. Город, однако, может передать только четыре объекта, поскольку внутри Благовещенской и Лазаревской церквей находятся экспонаты — исторические надгробия. Передача остальных зданий возможна, если найти новые помещения для музея.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге началась реставрация фасадов легендарной гостиницы «Астория».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александро-невская лавра владимир путин культурные объекты минкульт новости спб ольга любимова рпц


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Арест историка Соколова продлили до марта
Вход на Елагин остров сделали платным по пятницам
Лаборатория КВД №1 в Петербурге увеличит мощности ПЦР-диагностики на COVID-19
Путин напомнил министру культуры о необходимости вернуть РПЦ объекты ...
Омбудсмен Татулова просит Смольный не закрывать рестораны, самих ...
Бывший муниципальный депутат Купчино получил «условку» за ...
В отношении мужчины, сломавшего руку ребенку на детской площадке, ...
Суд обязал бывшего оперативника, застрелившего жителя Петербурга, выплатить ...