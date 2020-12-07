Реставрация фасада гостиницы «Астория» начнется 7 декабря

Реставрация фасада гостиницы «Астория» начнется 7 декабря
Реставрация продлится до следующего года. Фото: pixabay.com

В Петербурге начинаются работы по реставрации фасада здания гостиницы «Астория», обращенного на Вознесенский проспект.

Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ), в понедельник, 7 декабря, была выдана разрешительная документация на установку лесов для реставрации. В ордере указано, что производство работ разрешено с 7 декабря по 31 мая следующего года.

«Государственной административно-технической инспекцией выдан ордер на установку строительных лесов и пешеходной галереи для проведения работ по реставрации лицевого фасада здания объекта культурного наследия федерального значения Гостиница «Астория», обращенного на Вознесенский проспект», – говорится в сообщении ГАТИ.

Отметим, что заказчиком работ выступает ЗАО «ГК «Астория».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге завершилась реставрация парадных интерьеров Юсуповского дворца.

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