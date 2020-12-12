В Невском районе ДТП заблокировало движение автобусов

Вечером 11 декабря на улице Чудновского произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

В Сети появилось видео с места происшествия. Судя по кадрам, после столкновения легковушку развернуло поперек дороги. В результате движение автобусов оказалось заблокировано. Встали автобусы маршрутов №№161,164,118.

«Автобусы 161,164,118 больше не едут из-за аварии между автобусом и легковушкой на ул. Чудновского», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети считают, что авария произошла из-за снегопада и советуют водителям перейти на зимнюю резину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области полиция организовала проверку по факту аварии на трассе «Кола», в которой погибли два человека. Также есть раненые, в том числе трехлетний ребенок.