В Москве за сутки умерли 76 пациентов с COVID-19

Еще 76 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончался в столице России. Об этом сообщили в пятницу, 11 декабря, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее сообщалось о 77 умерших. Таким образом, в столице число умерших достигло 9798.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 597 711 случаев заражения, выздоровело 2 059 840 пациентов, умерло 45 893 человека.

Оперштаб рекомендует: в случае появления симптомов ОРВИ не выходить дома и вызвать врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.