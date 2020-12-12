У Кантемировского моста участники ДТП заняли две полосы движения

ДТП у Кантемировского моста. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП у Кантемировского моста. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Вечером 11 декабря у Кантемировского моста в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, машины столкнулись по направлению от центра города. Участники аварии заняли крайнюю левую и среднюю полосы движения.

«У Кантемировского моста на набережной, в сторону от центра, заняты крайний левый и центральный ряды. Служб нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительным данным, ДТП произошло из-за непогоды. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области полиция организовала проверку по факту аварии на трассе «Кола», в которой погибли два человека. Также есть раненые, в том числе трехлетний ребенок.