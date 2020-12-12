В Ленинском ночью загорелся жилой дом

В Ленинском ночью загорелся жилой дом
Пожар потушили. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ночь на 12 декабря в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар. В поселке Ленинское загорелся частный дом.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в СНТ «Спутник» загорелась постройка на общей площади 120 кв. метров. Справиться с огнем удалось к 3:27.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Были задействовали дежурные смены 109 и 143 пожарных частей. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга спасатели 2,5 часа тушили мусор. Огонь вспыхнул в нежилом здании.

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