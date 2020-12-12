Петербург спит: утром пробки составили 1 балл

Жители Петербурга проводят утро выходного дня дома. Об этом свидетельствует загруженность на дорогах города. Накануне вечером из-за непогоды пробки достигли 9 баллов.

В субботу,12 декабря, ситуация на дорогах оценивается в один балл. Согласно данным «Яндекс.Карты», сейчас большинство улиц «окрашены» в зеленый цвет. Небольшие заторы наблюдаются на Большой Конюшенной улице, у Дворцового моста, на пересечении проспектов Косыгина и Индустриального, у Московского вокзала и в Никольском переулке.

На 111 км внешнего кольца КАД произошло ДТП. Также очевидцы сообщают об аварии на Софийской улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу движение оказалось практически заблокировано у крупнейших торговых центров Петербурга. Всему виной «черная пятница».